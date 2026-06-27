Pasta ve tatlı yiyen 53 kişi hastanelik oldu

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte faaliyet gösteren bir işletmenin şubelerinden temin edilen pasta ve kremalı tatlı ürünlerinin tüketilmesinin ardından bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmenin şubeleri ile imalathanesinde gerekli denetimlerin yapıldığı, ürünlerden alınan numunelerin laboratuvar incelemesi için gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Olaydan etkilenen 53 kişiden 25'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 28 kişinin tedavisine sağlık kuruluşlarında devam edilmektedir. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.