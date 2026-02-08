Pasta yiyen 4 çocuk hastanelik oldu: Aileler işletmeden şikayetçi oldu

Olay geçtiğimiz ay meydana geldi. 15 yaşındaki 4 ortaokul öğrencisi A.G., S.M., E.A. ve H.K., okul çıkışı Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye gitti. Burada farklı tatlılar sipariş eden çocuklar, daha sonra H.K.'nın evine geçti. Evde, tatlıcıdan alınan pastanın tadına birlikte bakan çocukların bir süre sonra baş dönmesi, halsizlik ve mide bulantısı şikâyetleri yaşadı. H.K. evde bayılınca ailesi tarafından apar topar hastaneye götürüldü. A.G., E.A. ve H.K. da evlerine döndükten sonra fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Şikayetlerin artması üzerine aileler tarafından hastaneye götürülen çocukların gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi. Çocukların ifadelerinde, ortak olarak tükettikleri tek ürünün söz konusu iş yerinden alınan pasta olduğu vurgulandı. Mağdur çocuklar ve aileleri, zehirlenmenin Tatlı Sepeti isimli iş yerinden alınan pastadan kaynaklandığını belirterek işletmeden şikâyetçi oldu.

İŞLETME SAHİBİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan işletme sahibi Hasibe N. (28) suçlamaları reddetti. Bir buçuk aydır işletmeyi işlettiğini söyleyerek iş yerinde satılan ürünlerin tamamının faturalı ve onaylı tedarikçilerden alındığını savunan şüpheli, kamera kayıtlarının incelendiğini ve çocuklara servis edilen ürünlerin birbirinden farklı olduğunu öne sürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla olayla ilgili gıda zehirlenmesi suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hastane raporları, çocukların ifadeleri ve alınan numunelerin analiz sonuçlarının beklendiği bildirildi. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.