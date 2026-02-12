Pastanede 16 yaşındaki çocuğa işkence

İstanbul Üsküdar'da 16 yaşındaki E.D., çalıştığı pastanede akrabası olan pastane müdürü G.T. tarafından darp edildi. Üsküdar Murat Reis Mahallesi'ndeki pastanede yaklaşık 5 aydır çalışan E.D. annesi ile birlikte polis merkezine giderek G.T'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheli "Kasten Yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Yaşananlarla ilgili konuşan E.D., "Beni genelde kamera olmayan yerde dövüyordu. İnsanların içinde dövüyordu. Ben de gülüp geçiyordum.

Son zamanlarda yüzümdeki çizikleri morlukları annem gördü. Annem beni hastaneye sonrasında da karakola götürdü. Şikâyetimizi çekmemizi söylüyorlar" diye konuştu.