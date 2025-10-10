Adana’da pastaneye el bombası atmıştı: Olayın sebebi alacak verecek meselesi çıktı!

Adana'da bir pastaneye 16 yaşındaki Ö.G., tarafından pimi çekilmemiş el bombası atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı. Pastanenin sahibi Ziya Ü.'nün kuzeni Özgür Ü.'nün (33), 6 ay önce 70 milyon liralık borcu nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından Ankara'da silahla vurularak öldürüldüğü, kuzeninden kalan borcu ödemesi için kendisine baskı yapıldığı ve el bombasının da gözdağı vermek amacıyla iş yerine atıldığı öne sürüldü.
İÇERİDE MÜŞTERİ VARKEN…
Olay, 5 Haziran'da Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki şüpheli Ö.G. içeride müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ö.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Ö.G.'nin pastaneye el bombası atıp kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
470 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İZLEDİ
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın perde arkasını araştırmaya başladı. Bölgedeki iş yerlerine ait 470 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, olayla bağlantılı 3 şüphelinin daha kimliğini tespit etti. Ekipler, Ö.G.'yi azmettirdiği ve olay yerine giderek bombanın atılmasını uzaktan izlediği öne sürülen S.S. (42) ile bu kişiye yardım ettiği iddia edilen K.K. (18) ve A.Ü.'yü (54) operasyonla yakaladı.
ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI
Polis, olayın geçtiğimiz 4 Nisan'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde 70 milyon TL'lik alacak-verecek meselesi yüzünden öldürülen Özgür Ü.'yle bağlantılı olduğunu belirledi. İddiaya göre; Özgür Ü.'nün borcunu kuzeni Ziya Ü.'nün ödemesi için kendisine baskı yapıldığı taraflar arasında da bu yüzden husumet oluştuğu ortaya çıktı.
Rus yapımı parça tesirli el bombasının da gözdağı vermek amacıyla iş yerine atıldığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.