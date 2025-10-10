Adana’da pastaneye el bombası atmıştı: Olayın sebebi alacak verecek meselesi çıktı!

Adana'da bir pastaneye 16 yaşındaki Ö.G., tarafından pimi çekilmemiş el bombası atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı. Pastanenin sahibi Ziya Ü.'nün kuzeni Özgür Ü.'nün (33), 6 ay önce 70 milyon liralık borcu nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından Ankara'da silahla vurularak öldürüldüğü, kuzeninden kalan borcu ödemesi için kendisine baskı yapıldığı ve el bombasının da gözdağı vermek amacıyla iş yerine atıldığı öne sürüldü.