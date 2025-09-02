Patates Neden Yeşerir? Yeşillenmiş Patates Yenir Mi, Zehirler Mi?

Patates, mutfaklarda en çok tercih edilen ve neredeyse her yemekte kendine yer bulan temel besinlerden biridir. Kızartmadan haşlamaya, fırınlamadan püreye kadar pek çok pişirme yöntemine uyum sağlayan bu sebze, doğru şekilde saklanmadığında zamanla filizlenip kabuğunda yeşermeler görülebilir. Patates neden yeşerir, bu durum sağlığa zararlı mıdır ve yeşermiş patates tüketilebilir mi gibi sorular, özellikle evlerde sıkça araştırılan başlıklar arasında yer almaktadır.

PATATES NEDEN YEŞERİR?

Patatesin yeşermesi, ışığa maruz kalması ve uygun olmayan saklama koşullarında tutulmasından kaynaklanır. Normalde patatesin kabuğunda bulunan klorofil, güneş veya yapay ışık gördüğünde aktifleşir ve kabukta yeşil renk oluşur.

Bununla birlikte, yeşermeyle beraber patateste solanin adı verilen doğal bir toksin de artmaya başlar.

YEŞİLLENMİŞ PATATES YENİR Mİ, ZEHİRLER Mİ?

Patates, ışığa maruz kaldığında klorofil üretir ve kabuğu yeşile döner. Bu yeşillenmeyle birlikte patateste solanin adı verilen doğal bir toksin oluşur. Solanin, bitkinin kendini zararlılardan korumasını sağlar ancak insan vücudu için zararlıdır.

Yeşillenmiş veya filizlenmiş patates tüketmenin zararları:

Mide bulantısı, kusma

Karın ağrısı, ishal

Baş ağrısı, baş dönmesi

Ciddi zehirlenme vakalarında bilinç bulanıklığı ve sinir sistemi sorunları

Önemli not:

Patatesin sadece küçük bir kısmı hafif yeşermişse, o bölgeyi kalın şekilde soyup filizleri tamamen temizlemek gerekir. Ancak patatesin büyük kısmı yeşermiş veya filizleri uzun hale gelmişse tüketmemek en güvenli yoldur.