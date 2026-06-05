Patates yüklü TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Nevşehir-Gülşehir kara yolu üzerindeki Sulusaray Beldesi kavşağında meydana geldi. Abdullah Anko idaresindeki 06 BYS 207 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş manevrası yapan Yahya Sezer yönetimindeki 51 AFA 024 plakalı patates yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIRın arka kısmındaki tampon otomobilin ön bölümünü delerek aracın içine kadar ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah Anko'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Anko'nun cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.