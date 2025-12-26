Patlamanın olduğu peynir tesisi ruhsatsız çıktı! 1 kişinin öldüğü tesisin sahibi tutuklandı

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi Bintaş Mahallesi'nde muhtar Mehmet Emin Varol tarafından işletilen ruhsatsız peynir üretim tesisinde kalorifer kazanının basınç nedeniyle patlaması sonucu iş kazası meydana geldi. Patlamada, 16 yaşındaki çocuk Şervan Demirkol, 25 yaşındaki Taner Erkul, İslam Cengliz, 46 yaşındaki İlhan Çoban, 43 yaşındaki Kenan Demirkol ve 32 yaşındaki Aydın Kartal yaralandı.

4 yaralının Çermik Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ederken, hayati tehlikesi olan 2 yaralı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Taner Erkul, hayatını kaybetti. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tesisin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Başsavcılığın talimatı üzerine tesisi işleten Mehmet Emin Varol gözaltı alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Varol tutuklanarak cezaevine konuldu.