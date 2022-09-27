Haberler Yaşam Haberleri Patlıcan kebabı tarifi: MasterChef patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.9.2022 23:57 Son Güncelleme: 27.9.2022 23:57

Patlıcan kebabı tarifi: MasterChef patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan patlıcan kebabı yapmaları istendi. Bu gelişme sonrasında evde kendileri de hazırlamak isteyenler yoğun şekilde Patlıcan kebabı tarifi öğrenmek isteyerek “patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Patlıcan kebabı tarifi: MasterChef patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Patlıcan kebabı tarifi" MasterChef Türkiye son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında merak edilerek patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.

PATLICAN KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ

  • 3 patlıcan
  • 300 gr yağsız dana kıyma
  • 1 soğan
  • 2 domates
  • 3-4 sivribiber
  • 3-4 diş sarımsak
  • 5-6 dal maydanoz
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ
  • Tuz, karabiber, fesleğen, kekik

PATLICAN KEBABI TARİFİ YAPILIŞI

  1. Patlıcanları alacalı soyup iki parmak kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin.
  2. Domatesleri dilimleyin, biberleri 3-4 parçaya bölün.
  3. Kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırıp yoğurun.
  4. Köfte harcından patlıcan dilimleri büyüklüğünde yassı köfteler hazırlayın.
  5. Ufak bir fırın tepsisine 1 patlıcan, 1 köfte, 1 dilim domates ve 1 parça biber olacak şekilde yanyana dizin.
  6. Yarım su bardağı suda salçayı eritip, sıvıyağ ile birlikte ilave edin.
  7. Üzerine tuz, karabiber, fesleğen ve biraz kekik serpip, alüminyum folyoyla üzerini kapatın.
  8. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 45 dakika pişirin.
  9. Kıyılmış maydanoz serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.

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Patlıcan kebabı tarifi: MasterChef patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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