Patnos’ta inşaatta beton parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kopan beton parçası işçilerin üzerine düştü.

Kazada, inşaat işçileri Hümmet Varlı ve Evren Varlı betonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce betonun altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hümmet Varlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Evren Varlı'nın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.