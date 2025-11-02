Haberler Yaşam Haberleri Patnos’ta inşaatta beton parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 2.11.2025 15:34 Son Güncelleme: 2.11.2025 16:49

Patnos’ta inşaatta beton parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kopan beton parçası işçilerin üzerine düştü.

Kazada, inşaat işçileri Hümmet Varlı ve Evren Varlı betonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce betonun altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hümmet Varlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Evren Varlı'nın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

