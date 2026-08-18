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Giriş Tarihi: 18.08.2026

Patrona sitem istifa sayıldı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Patrona sitem istifa sayıldı
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Bursa'da 3 yıl önce grup başkanı olarak çalıştığı şirketin sahibine elektronik posta gönderen çalışan, son bir yılda bilinçli bir şekilde olumsuz davranışlara maruz kaldığını ve rızası alınmaksızın primlerinin düşürüldüğünü yazdı. Attığı mailde çok yıprandığını ve yorulduğunu da belirtti. Kendisine gelen maildeki sitem dolu ifadeleri istifa olarak yorumlayan patron, yönetici pozisyonundaki personelini tazminatsız olarak işten çıkardı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan çalışan, manevi olarak yıprandığı için bu durumu işverene e-posta olarak ilettiğini ancak e-postanın istifa olarak yorumlandığını iddia etti. İş Mahkemesi davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verildi. Karar, istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetti. Davalı işveren kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay ise verdiği kararda iş sözleşmesinin davacının istifası ile sona erdiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesine hükmetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BURSA #YARGITAY

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Patrona sitem istifa sayıldı
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