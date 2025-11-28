Paybull yasadışı bahis soruşturmasında 13 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatılmıştı. Tespit edilen eylemler çerçevesinde; İstanbul merkezli Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti

ŞİRKETE VE MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon neticesinde 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen malvarlıklarına, Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketine mahkeme kararıyla el konulmuştu.

13 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. 13 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.