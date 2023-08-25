PAYDAY 3 Ne Zaman Çıkacak? PAYDAY 3 Sistem Gereksinimleri Neler, Kaç GB Ram İstiyor?

Çok oyunculu, iş birliğine dayalı ve nişancılık temalı bir oyun olarak nitelendirilen PAYDAY 3 hakkında araştırılan hususlar arasında oyunun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri yer alıyor. 11 Haziran'da çeşitli platformlarda tanıtım videosu yayımlanan PAYDAY 3 için ön sipariş oluşturma seçeneğinin mevcut olduğu görülüyor. Bu yazıda resmi duyuruları inceleyerek PAYDAY 3 ne zaman çıkacak, kaç GB RAM istiyor gibi soruların yanıtlarına değindik.

PAYDAY 3 Ne Zaman Çıkacak?

Overkill Software ve Starbreeze Studios tarafından geliştirildiği bilinen PAYDAY 3 çok oyunculu bir nişancı oyunudur. Türkiye'deki oyuncuları tarafından ne zaman yayımlanacağı büyük bir heyecanla araştırılan PAYDAY 3 adlı oyunun belli başlı platformlarda ön sipariş seçeneğinde yer aldığı görülüyor. Tanıtım videosu 11 Haziran 2023'te çeşitli platformlar üzerinden paylaşılan bu oyunun uygun fiyatıyla da kullanıcılarının ilgisini çektiği söylenebilir. İncelenen resmi duyurulara göre PAYDAY 3 çıkış tarihi ise 21 Eylül 2023 olarak belirtilebilir. Yani 21 Eylül 2023 tarihinde Xbox, PS5 ve Microsoft Store gibi platformlar üzerinden PAYDAY 3 adlı oyuna erişilebileceği söylenmelidir. Buna ek olarak oyun için ön sipariş oluşturan kişiler PAYDAY 3 keşfine 21 Eylül'de direkt olarak başlayabilecek.

PAYDAY 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

21 Eylül 2023 tarihinde erişime açılması beklenen PAYDAY 3; çok oyunculu, soygunculuk ve nişancılık temaları üzerine eğilen, iş birliğine dayalı ve popüler bir oyun olarak nitelendiriliyor. Önceki sürümleri de pek çok oyuncu tarafından rağbet gören bu oyunun yeni versiyonuna yönelik olarak en çok araştırılan hususlar arasında ise sistem gereksinimleri yer alıyor. Özellikle PAYDAY 3 için ön sipariş oluşturmak isteyen oyuncuların bu oyunun sistem gereksinimlerini detaylı olarak araştırdığı görülüyor. Bu bağlamda "PAYDAY 3 kaç GB RAM istiyor?" gibi soruların yanıtlarını içeren sistem gereksinimlerini aşağıdaki gibi derledik:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı

Genişbant İnternet Bağlantısı Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650 (4GB)

Nvidia GTX 1650 (4GB) İşlemci: Intel Core i5-9400F

Yukarıda sıralanan sistem gereksinimleri PAYDAY 3 oyununu keşfetmek isteyen oyuncuların cihazlarında bulunması gereken temel özelliklerdir. Buna ek olarak PAYDAY 3 oyunu için önerilen sistem gereksinimlerine yönelik olan bilgiler de mevcuttur. Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde sıralanabilir: