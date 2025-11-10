Pazarcıyı kalbinden bıçaklamıştı! Sanığa müebbet hapis talebi

28 Eylül 2024'te Doğu Kışla pazar alanında meydana gelen olayda, aralarında daha önce araç camı kırılması nedeniyle husumet bulunan Enes T. ile Yiğit Laç pazar yerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Enes T., Yiğit Laç'ı kalbinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Laç olay yerinde yaşamını yitirirken, kavgayı ayırmaya çalışan Umut Can Laç, Ali Borlak ve Yener Ersin de yaralandı. Kaçan Enes T., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

SAVCI MÜTALAALA VERDİ

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanıklar dinlendi ve savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Enes T. hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "Kasten yaralama" suçlarından toplamda 6 aydan 5 yıla kadar hapis, "Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Enes T., mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

TELEFON KAYITLARI İNCELENECEK

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali Borlak, sanığın kendisiyle aynı pazarda çalıştığını belirterek, "Yiğit hararetli bir şekilde geldi ama elinde bıçak yoktu. Aralarında tartışma başladı, sonra olay büyüdü. Yiğit benim sevdiğim bir çocuktur," dedi. Mahkeme heyeti, tarafların telefon kayıtlarının incelenmesi için BTK'ya yazı yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma Şubat ayında yapılacak.