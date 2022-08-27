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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Pazarda kadınların sebze savaşı

Pazarda kadınların sebze savaşı
KASTAMONU'NUN Araç ilçesinde bulunan semt pazarında, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın, alışveriş yapmak için geldikleri semt pazarında karşılaştı. Kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlar, tezgâhlardan aldıkları onlarca sebze ve meyveyi birbirine fırlattı. Mısır, lahana, patates ve domateslerin havada uçuştuğu kavga, zabıta ve esnafın araya girmesi ile sonlandı. Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı. Kavganın 3 kız kardeşin semt pazarında, babaları ile yaşayan kadınla karşılaşması sonrasında çıktığı öğrenildi. İHA

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Pazarda kadınların sebze savaşı
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