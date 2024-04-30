Peçetelere emdirilmiş uyuşturucularla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir ve Yıldıztepe Mahalleleri'nde uyuşturucu madde saklanan üç adrese üç gün içerisinde peş peşe baskın yaptı. R.A., H.K. ve B.Y. isimli üç uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda iki kilo 940 gram Marihuana maddesi, 74 gram Hint Keneviri tohumu, farklı ebatlarda 36 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, bir kilogram sıvı uyuşturucu madde, iki hassas terazi, 14 bin 110 lira, 100 dolar, üç cep telefonu, çok sayıda vakumlu ve klipsli poşet ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan saç maşası ele geçirildi.