"Kış depresyonu sadece yetişkinlerde değil, çocuklar ve gençlerde de görülebilir"

Pedagog Psikolog Peri Dilbaz kış depresyonuna dikkat çekerek, eğer kış aylarında kendinizi sürekli yorgun, hüzünlü veya depresif hissediyorsanız, bir uzmana başvurmanız önerilir. Güneş ışığından yeterince faydalanmak, dengeli beslenmek ve sosyal etkinliklere katılmak, kış depresyonunun etkilerini azaltabildiğini söyledi. Dilbaz Kışın gün ışığının azalması insan vücudunda bazı biyolojik ve kimyasal değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler, bazı bireylerde ruh hali değişikliklerine neden olabilir. Kış depresyonu, kuzey bölgelerinde yaşayan ve kışın daha az güneş ışığına maruz kalan kişilerde daha yaygın olduğunu belirterek" Kışın gelişiyle birlikte sadece yapraklar dökülmez; bazen ruh hallerimiz de değişir. Soğuk hava, kısa günler ve uzun geceler, bazılarımız için sadece sıcak bir battaniye ve sıcak çikolata anlamına gelmez. Bu dönemde, enerjimizin düşmesi, melankolik hissetmemiz ve genel bir hüzün kaplaması gibi belirtilerle karşılaşabiliriz. Peki, bu duygusal değişikliklerin arkasında ne yatıyor? Kış depresyonu, mevsimsel duygusal bozukluk olarak da adlandırılan, kış aylarında birçok kişiyi etkileyen bir durumdur. Kış depresyonu, bilimsel adıyla mevsimsel duygusal bozukluk ya da mevsimsel depresyon, yılın belirli dönemlerinde, özellikle sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlarına kadar ortaya çıkan bir depresyon türüdür. Bu durum, günlerin kısalması ve güneş ışığının azalması gibi mevsimsel değişikliklerle doğrudan ilişkilidir. Kışın gün ışığının azalması insan vücudunda bazı biyolojik ve kimyasal değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler, bazı bireylerde ruh hali değişikliklerine neden olabilir. Kış depresyonu, kuzey bölgelerinde yaşayan ve kışın daha az güneş ışığına maruz kalan kişilerde daha yaygındır. Bu durum, sadece yetişkinlerde değil, çocuklar ve gençlerde de görülebilir. Ancak yetişkin kadınlarda, erkeklere göre daha sık rastlanır. Kış depresyonu, sadece mevsimsel değişikliklerle sınırlı kalmaz; aynı zamanda bireyin genetik yapısı, yaşadığı coğrafi bölge ve stres seviyeleri gibi faktörlerle de tetiklenebilir.

Kış depresyonunun neden tam olarak ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, güneş ışığının azalmasının melatonin ve serotonin gibi bazı beyin kimyasallarının dengesini bozduğu düşünülmektedir. Bu kimyasallar, uyku düzeni, ruh hali üzerinde doğrudan etkilidir.

Kışın günlerin kısalması ve güneş ışığının azalması ile beraber melatonin ve serotonin hormonları dengesiz şekilde salgılanmaya başlayabilir. Bu hormonlar, uyku düzenini ve ruh halini doğrudan etkiler. Azalan güneş ışığı, melatonin üretiminin artmasına ve serotonin seviyelerinin düşmesine neden olabilir, bu da yorgunluk ve depresif duygulara sebep olabilir.

Ayrıca, kışın gün ışığının azalmasıyla vücudun iç saati değişebilir. Bu değişiklik, biyolojik saatinizle dış ortamın uyumsuz hale gelmesine ve sonuç olarak uyku düzeninizin ve ruh halinizin bozulmasına yol açabilir. Kış aylarında D vitamini eksikliği de yaygın olarak görülür ve bu eksiklik, depresyon belirtilerini tetikleyebilir. Soğuk hava ve azalan sosyal etkinlikler de kış depresyonuna katkıda bulunan faktörler arasındadır. Özellikle kışın soğuk ve gri havası, bazı insanlarda depresif duyguları tetikleyebilir.

Stres ve yaşam tarzı da kış depresyonunun ortaya çıkmasında önemli rol oynayabilir. Yoğun iş temposu, ailevi sorunlar veya ekonomik zorluklar gibi stres kaynakları, kış aylarında daha karanlık ve soğuk günlerle birleştiğinde bireylerin ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ayrıca, kış aylarında fiziksel aktivitenin azalması ve evde daha çok vakit geçirme eğilimi, hareketsizliğe ve sosyal izolasyona neden olabilir, bu da depresyon riskini artırabilir. Bu faktörlerin farkında olmak, kış depresyonunun nedenlerini daha iyi anlamamıza ve önlem alabilmemize yardımcı olabilir.

Kış depresyonunu anlamak ve nedenlerini bilmek, bu durumla başa çıkmak için önemlidir. Eğer kış aylarında kendinizi sürekli yorgun, hüzünlü veya depresif hissediyorsanız, bir uzmana başvurmanız önerilir. Güneş ışığından yeterince faydalanmak, dengeli beslenmek ve sosyal etkinliklere katılmak, kış depresyonunun etkilerini azaltabilir.

Kış depresyonunun belirtileri birçok kişi tarafından yaşanabilen ve mevsimsel değişikliklerle ortaya çıkan spesifik semptomlardır. Bu belirtiler, kış aylarında gün ışığının azalması, hava sıcaklığının düşmesi ve genel olarak dış ortam koşullarının değişmesiyle tetiklenir. Bu durum, bazı bireylerde fiziksel ve duygusal değişikliklere neden olabilir. Özellikle kış aylarında kendini daha farklı hisseden ve bu değişikliklerin nedenini merak eden bireyler için, kış depresyonunun belirtilerini tanımak oldukça önemlidir. Belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:

●Sürekli bir yorgunluk ve enerji eksikliği hissi

●Gündüz saatlerinde bile aşırı uyuma ihtiyacı duyma

●Özellikle karbonhidratlara yönelik bir iştah artışı

●Düzenli bir şekilde ağırlık kazanma eğilimi

●Sosyal etkinliklere ve günlük aktivitelere olan ilgisizlik

●Karar vermede ve odaklanmada zorluk

●Derin düşüncelere dalma ve konsantrasyon kaybı

●Sürekli bir umutsuzluk, suçluluk hissi ve özsaygı kaybı

●Huzursuzluk, öfke kontrol bozukluğu ve genel bir sinirlilik hali

●Cinsel ilginin azalması ve genel bir libido kaybı

●Eller ve ayaklarda sürekli bir soğuma hissi

KIŞ DEPRESYONU KUZEY BÖLGELERDE YAŞAYAN BİREYLERDE EN ÇOK GÖRÜLÜR

Dilbaz"Kış depresyonunun en sık görüldüğü grup, kuzey bölgelerde yaşayan bireylerdir. Gün ışığının azaldığı ve kışın daha uzun sürdüğü bu bölgelerde, bireyler bu durumdan daha fazla etkilenebilirler. Ayrıca, araştırmalar kadınların, erkeklere göre kış depresyonuna daha yatkın olduğunu, fakat erkeklerde bu durumun daha şiddetli seyrettiğini göstermektedir. Yaş da kış depresyonu riskini etkileyen bir faktördür. Genç yetişkinler ve orta yaşlı bireyler bu riskin daha yüksek olduğu gruplardandır. Ancak bu durum her yaş grubunda görülebilir. Aile geçmişi olan bireylerde kış depresyonu riski daha yüksek olabilir. Eğer aile bireylerinde bu tür bir durum varsa, siz de risk altında olabilirsiniz. Diğer psikolojik sorunları olan bireylerde de kış depresyonu riski artabilir. Özellikle majör depresyon veya bipolar bozukluğu gibi durumları olan bireylerde kış depresyonu daha sık görülebilir.

KIŞ DEPRESYONUNDAN KORUNMAK İÇİN 5 ÖNERİ

Kış depresyonundan korunmak, kış aylarının getirdiği kısa günler ve azalan güneş ışığına karşı bireylerin ruh hallerini dengede tutmalarına yardımcı olur. Bu mevsimsel duygusal bozuklukla başa çıkmak için bazı stratejiler ve yöntemler bulunmaktadır. İşte kış depresyonundan korunmak için beş etkili öneri:

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN FAYDALANIN

Gün ışığının azaldığı kış aylarında, evinizde ve çalışma alanınızda maksimum doğal ışığı alacak şekilde konumlandırma yapın. Sabahları perdelerinizi açarak güneş ışığını içeri alın. Öğle aralarında kısa yürüyüşlere çıkarak doğal ışıktan faydalanın. Ayrıca havanın güneşli olduğu zamanlarda balkon ya da terasa çıkarak güneş enerjsinden maksimum seviyede yararlanabilirsiniz.

Düzenli Fiziksel Aktivite Yapın

Soğuk hava ve kısa günler enerji seviyelerini düşürebilir. Ancak düzenli fiziksel aktivite, endorfin salgılanmasını teşvik ederek ruh halinizi iyileştirebilir. Haftada en az üç kez, 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler yaparak başlayabilirsiniz. Egzersiz sırasında dışarıda ve güneş ışığına maruz kalmak fiziksel aktivitenizin faydasını iki katına çıkarabilir.

Dengeli Beslenin

Kış aylarında vücudunuz daha çok karbonhidrat ve şeker isteyebilir. Ancak dengeli ve besleyici bir diyet, enerji seviyelerinizi dengede tutmaya yardımcı olabilir. Özellikle kış deperesyonu vitamin desteği ile hafifletilebilir. C vitamini zengini meyveler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve ruh halinizi dengeleyebilir. Bunun yanında Omega-3 yağ asitleri, tam tahıllar ve sebzeler enerji seviyelerinizi artırabilir.

Stresten Uzak Durun

Stres, kış depresyonunu tetikleyebilir. Meditasyon ve yoga gibi rahatlama teknikleri ile stresinizi azaltabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri ve hobi edinmek de zihni sakinleştirir ve odaklanmayı artırır.

Sosyal İlişkilerinizi Kuvvetlendirin

Kış aylarında sosyal izolasyon hissi artabilir. Ancak sosyal bağlantılar ruh halinizi olumlu etkileyebilir. Düzenli olarak arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirin, sanal toplantılara katılın veya sosyal aktivitelere dahil olun.

Bu önerilere ek olarak, eğer kış depresyonu belirtileri yaşarsanız, bir uzmana danışmak her zaman en iyi yaklaşımdır. Uzman yardımı, sizin için en uygun tedavi yöntemini belirlemenize yardımcı olabilir.