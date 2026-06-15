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Giriş Tarihi: 15.06.2026

Pedallar sağlık için döndü

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Pedallar sağlık için döndü
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Trabzon'da Yeşilay tarafından düzenlenen Bisiklet Turu, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Meydan alanında bir araya gelen katılımcılar, belirlenen güzergâhta pedal çevirerek sağlıklı yaşam çağrısında bulundu. Sporun günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekilen organizasyonda, hareketli yaşamın fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı. Yeşilay Bisiklet Turu yalnızca sportif bir etkinlik olmanın ötesinde, bağımlılıkla mücadele konusunda da güçlü mesajların verildiği bir buluşmaya dönüştü.

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Pedallar sağlık için döndü
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