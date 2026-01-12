Pegasus iptal olan seferler: 12 Ocak 2026 Pegasus iptal edilen uçak seferleri

Pegasus Hava Yolları, bugün yapılması planlanan Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilen uçak seferleri Pegasus tarafından açıklandı. İşte 12 Ocak 2026 tarihinde iptal olan seferler;
Pegasus İptal Olan Seferler
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli Misafirlerimiz,
Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 12 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz.
12 Ocak İptal Seferler
PC 2570 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 06:35 – 08:10
PC 2571 | Malatya (MLX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:35
PC 2490 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Muş (MSR) | 13:10 – 15:05
PC 2491 | Muş (MSR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 17:55
PC 2530 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 06:50 – 08:30
PC 2531 | Elazığ (EZS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:25 – 11:15
PC 2730 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 05:30 – 06:50
PC 2731 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:35 – 09:05
PC 2380 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 06:35 – 08:25
PC 2381 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:00 – 11:00
PC 2590 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kahramanmaraş (KSY) | 07:35 – 09:40
PC 2591 | Kahramanmaraş (KSY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:25 – 12:35
PC 2072 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gazipaşa (GZP) | 07:35 – 08:55
PC 2073 | Gazipaşa (GZP) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:05 – 11:25
PC 2256 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 19:35 – 20:50
PC 2257 | Bodrum (BJV) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:45 – 23:00
PC 2678 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara (ESB) | 17:30 – 18:30
PC 2679 | Ankara (ESB) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:05 – 20:10
PC 2024 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 20:40 – 21:55
PC 2025 | Antalya (AYT) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:45 – 00:05
PC 2752 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van Ferit Melen (VAS) | 17:20 – 18:45
PC 2753 | Van Ferit Melen (VAS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:45 – 21:15
PC 2384 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 18:55 – 20:45
PC 2385 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:35 – 23:35
PC 2184 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Izmir Adnan Menderes (ADB) | 07:45 – 08:50
PC 2185 | Izmir Adnan Menderes (ADB) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:40 – 10:50
PC 1912 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 05:55 – 07:25
PC 1913 | Lefkoşa Ercan (ECN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:20 – 10:00
PC 2822 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 16:00 – 17:40
PC 2823 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:15 – 20:05
PC 993 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 09:15 – 12:30
PC 994 | Frankfurt (FRA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:35 – 16:40
PC 343 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Pristina (PRN) | 16:00 – 17:40
PC 344 | Pristina (PRN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:40 – 20:10
PC 517 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:25 – 08:55
PC 530 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Isfahan (IFN) | 21:35 – 01:00 (Jan 13)
PC 531 | Isfahan (IFN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 01:55 – 05:35
PC 518 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 08:00 – 11:15
PC 519 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:20 – 15:50
PC 520 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mashhad (MHD) | 19:40 – 23:35
PC 521 | Mashhad (MHD) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 00:35 – 05:00
PC 512 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 22:30 – 01:45 (Jan 13)
PC 513 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:50 – 06:20
PC 510 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 20:30 – 23:45
PC 511 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 00:50 – 04:20
PC 516 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 01:05 – 04:20