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Giriş Tarihi: 30.8.2024 14:03 Son Güncelleme: 30.8.2024 14:06

Pegasus’ta rötar rezaleti! Vatandaşlar isyan ediyor

Pegasus Hava Yolları’nda rötar rezaletleri bitmek bilmiyor. Pegasus’un Sabiha Gökçen-KKTC uçuşunda kalkış saati 22:00’dan 22:30’a ertelenen uçak, 2 saat daha fazladan rötar yapınca yolcular çileden çıktı. Öte yandan, bir ay önce Sabiha Gökçen-Dalaman ve Samsun-Sabiha Gökçen uçuşlarında aynı rezalet yaşanmıştı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Pegasus’ta rötar rezaleti! Vatandaşlar isyan ediyor

Pegasus Havayolları bir skandala daha imza attı. Kalkış saati 22..00 olan Sabiha gökçen– KKTC uçuşunun 22.30'a ertelenmesinin ardından 2 saat daha fazladan rötar yapıldı. Uçak içerisinde bulunan yolcuların bir kısmı bunalım geçirirken bazıları da bu duruma tepki gösterdi.

1 AY ÖNCE DE AYNI REZALET

Bundan yaklaşık 1 ay önce benzer bir skandal daha yaşanmıştı. Pegasus personelleri Sabiha Gökçen – Dalaman uçuşunda 'mesai saati' bahanesiyle uçağı terk etmiş, uçağın 5 saat rötar yapmasına sebep olmuştu.

3 SAAT RÖTAR YAPTI

1 ay önce Samsun'dan Sabiha Gökçen'e uçuşu olan yolcu Ece Daşdelen bizlere ulaştı. Daşdelen, "22:40'ta olan uçuş saatim 00:40'a kadar rötar yaptı. Önceden de bana bilgi verilmediği için ben bunu havalimanında öğrendim. Özür amaçlıda hiçbir şey yapılmadı" dedi.

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Pegasus’ta rötar rezaleti! Vatandaşlar isyan ediyor
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