Pegasus’ta rötar rezaleti! Vatandaşlar isyan ediyor

Pegasus Havayolları bir skandala daha imza attı. Kalkış saati 22..00 olan Sabiha gökçen– KKTC uçuşunun 22.30'a ertelenmesinin ardından 2 saat daha fazladan rötar yapıldı. Uçak içerisinde bulunan yolcuların bir kısmı bunalım geçirirken bazıları da bu duruma tepki gösterdi.

1 AY ÖNCE DE AYNI REZALET

Bundan yaklaşık 1 ay önce benzer bir skandal daha yaşanmıştı. Pegasus personelleri Sabiha Gökçen – Dalaman uçuşunda 'mesai saati' bahanesiyle uçağı terk etmiş, uçağın 5 saat rötar yapmasına sebep olmuştu.

3 SAAT RÖTAR YAPTI

1 ay önce Samsun'dan Sabiha Gökçen'e uçuşu olan yolcu Ece Daşdelen bizlere ulaştı. Daşdelen, "22:40'ta olan uçuş saatim 00:40'a kadar rötar yaptı. Önceden de bana bilgi verilmediği için ben bunu havalimanında öğrendim. Özür amaçlıda hiçbir şey yapılmadı" dedi.