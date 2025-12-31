Haberler Yaşam Haberleri Pelin Akil kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in konuğu Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:32

Pelin Akil kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in konuğu Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

Yılbaşı gecesine özel hazırlanan O Ses Türkiye programında sahne alan Pelin Akil, sahnedeki enerjisi ve performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve birçok projede rol alan Akil’in hayatı, kariyeri ve rol aldığı dizi ile filmler yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Pelin Akil kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

Pelin Akil kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’in konuğu Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?
  • ABONE OL

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sahne alan ünlü oyuncu Pelin Akil, performansının ardından gündemin öne çıkan isimleri arasına girdi. Bu sebeple de Akil'in özel hayatı ve kariyerine dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Pelin Akil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ünlü oyuncunun biyografisi ve oynadığı dizi ile filmler…

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 'Arka Sıradakiler' dizisiyle başlamış, ardından Kurt Kanunu, Seksenler, Suskunlar, Kızıl Elma, Ne Münasebet, Aile İşi, Çember, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Yalı Çapkını gibi yapımlarda rol almıştır.

PELİN AKİL KAÇ YAŞINDA?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanıştığı oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılında evlenmiş olup ikiz kız çocuğu sahibidir. Çift, 2025 yılında boşanmıştır.

PELİN AKİL NERELİ?

Pelin Akil, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Pelin Akil kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in konuğu Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz