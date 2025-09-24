‘Pembe Panter’in yıldızı İtalyan oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti

CLAUDİA CARDİNALE KİMDİR?

İtalyan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiği Tunus'ta basketbol millî takımında oynadı. 1957'de yapılan bir güzellik yarışmasında Tunus'taki en güzel İtalyan kız seçilerek Venedik Film Festivali'ne gitmeye hak kazandı.