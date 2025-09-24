Haberler Yaşam Haberleri ‘Pembe Panter’in yıldızı İtalyan oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti
‘Pembe Panter’ ve ‘Bir Zamanlar Batıda’ filmleriyle ünlenen İtalyan oyuncu Claudia Cardinale’den hayranlarını üzen haber bugün geldi. Aktrist Claudia Cardinale, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

'Pembe Panter' ve 'Bir Zamanlar Batıda' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterle ünlenen Claudia Cardinale, hayranlarını üzdü.

87 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu, bugün hayata 87 yaşında gözlerini yumdu. Yakın kaynaklar oyuncunun Paris'te vefat ettiğini açıkladı.

CLAUDİA CARDİNALE KİMDİR?

İtalyan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiği Tunus'ta basketbol millî takımında oynadı. 1957'de yapılan bir güzellik yarışmasında Tunus'taki en güzel İtalyan kız seçilerek Venedik Film Festivali'ne gitmeye hak kazandı.

Orada dikkat çekerek 1958'de Goha adlı filmle sinemaya başladı.Roma'daki ünlü sinema okulu Centro Sperimentale di Cinematografia'da oyunculuk dersleri aldı. 1960'larda - daha sonra evleneceği - yapımcı Franco Cristaldi'nin desteğiyle İtalyan sinemasının uluslararası yıldızları arasına girdi.

Mauro Bolognini'nin Il bell'Antonio (1960; Acı Nikâh), Valerio Zurlini'nin La ragazza con la valigia (1960; Genç Aşıklar), Federico Fellini'nin Otto e mezzo (1963; 8½,Sekiz Buçuk) filmleri ile verimli bir iş birliğine girdiği Luchino Visconti'nin Rocco e i suoi fratelli (1960; Düşman Kardeşler) ve Il gattopardo'su (1963; Leopar) gibi filmlerde oynadı.

1964'te Hollywood'a giderek The Pink Panther (1963; Pembe Panter), The Professionals (1966; Profesyoneller) gibi filmlerde rol aldı.

