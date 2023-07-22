Haberler Yaşam Haberleri Pençe – Kilit harekâtında 1 şehit Şehit babası: “Vatan için hepimiz ölürüz”
Giriş Tarihi: 22.7.2023 11:20 Son Güncelleme: 22.7.2023 11:26

Pençe – Kilit harekâtında 1 şehit Şehit babası: “Vatan için hepimiz ölürüz”

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un babası “Vatan içinse hepimiz ölürüz” dedi.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Pençe – Kilit harekâtında 1 şehit Şehit babası: “Vatan için hepimiz ölürüz”

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç şehit oldu. Van Erciş'te yaşayan Kırmızıkoç ailesine askeri yetkililer haberi ulaştırdı. Evine Türk bayrağı asılan şehidin babası Übeyit Karakoç "Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok. Vatan içinse hepimiz ölürüz" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç şehit oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un Van'ın Erciş ilçesinde ailesinin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı. İlçenin Örene Mahallesi'nde yaşayan baba Übeyit ile anne Fatma Kırmızıkoç'a şehadet haberini askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Ailenin Türk bayrağı asılan evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin naaşının bugün ilçede defnedileceği belirtildi.

ASKERLİĞİ ÇOK SEVİYORDU

Baba Kırmızıkoç, şehit oğlunun daha önce Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yaptığını, Kurban Bayramı'nda da görüştüklerini söyledi. Kırmızıkoç, "Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok. Vatan içinse hepimiz ölürüz. Çok şükür kaderinde o vardı. Askerliği çok seviyordu. Mesleği de vardı ama asker olmak istedi" dedi.

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Pençe – Kilit harekâtında 1 şehit Şehit babası: “Vatan için hepimiz ölürüz”
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