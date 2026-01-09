Pencereden düşen kız öğrenci öldü

Sakarya'da lavabo ihtiyacı için izin alıp dersten çıkan 14 yaşındaki kız öğrenci İ.S., okulun 1'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay, dün sabah saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gürcistan uyruklu 8. sınıf öğrencisi İ.S. ders sırasında lavabo ihtiyacı olduğunu söyleyip öğretmeninden izin alarak sınıftan çıktı. Okulun 1'inci kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen kız öğrenci, henüz bilinmeyen nedenle camdan düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.