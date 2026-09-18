Pencereden düşen otizmli çocuk öldü! Cinayet şüphesiyle ablası ve erkek arkadaşı tutuklandı

Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde meydana gelen olayda, otizmli olduğu öğrenilen 12 yaşındaki Tufan Kümbetlioğlu 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı şüpheli değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında çocuğun 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile olay sırasında evde bulunan 17 yaşındaki T.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.