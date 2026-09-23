Pendik Belediyesi’nin yeni binasında su devrimi

Pendik Belediyesi'nin Bahçelievler Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Yeni Ana Hizmet Binası ve Kent Meydanı hizmete girmek için gün sayıyor. 40 bin metrekarelik inşaat alanına sahip akıllı binada su ihtiyacının yaklaşık yüzde 36'sı geri dönüşüm sularından karşılanırken, peyzaj ve yeşil alanların sulama ihtiyacının yüzde 45'e yakını yağmur suyuyla karşılanacak. Belediye Başkanı Ahmet Cin, projenin belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Deprem izolatörleri, güneş enerji sistemleri, gri su ve yağmur suyu hasadı sistemli, 450 araçlık otoparkın ve 380 kişilik konferans salonunun olduğu akıllı binamızla birlikte kent meydanımız hizmete girmek için gün sayıyor. Şimdiden Pendiklilere hayırlı olsun" dedi. Yeni Ana Hizmet Binası, yaklaşık 10 bin metrekarelik kent meydanıyla birlikte hizmet verecek.

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