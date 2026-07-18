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Giriş Tarihi: 18.07.2026 21:19

Pendik Marina'da bakımdaki teknede çıkan yangın söndürüldü

Pendik Marina'da bakım için karaya alınan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Pendik Marina’da bakımdaki teknede çıkan yangın söndürüldü
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Olay, saat 18.00 sıralarında Pendik Marina'da meydana geldi. Bakım amacıyla karaya alınan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki teknenim makina dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden marina çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve marina görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, teknede hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

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Pendik Marina'da bakımdaki teknede çıkan yangın söndürüldü
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