Pendik’te 15 yaşındaki Işıl yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti: O kazada duruşma ertelendi

Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde Tuzla istikametinde 18 Mayıs 2025'te meydana gelen kazada, 34 KAB 356 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Faruk Ballı, yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Ömer Faruk Ballı'nın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç, baba Yunus Dinç ve taraf avukatları hazır bulundu. Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın (17) annesi Gülhan Ünlü de aileye destek olmak için duruşmaya katıldı.

'ARACI KULLANAN KADINDI'

Duruşmada dinlenen tanık Mustafa K., "Olay tam önümde oldu. Ben arabayla Tuzla istikametine geçecektim. Bana yeşil ışık yandı. Tam geçeceğim sırada olay meydana geldi. Ben ışığın en önündeydim. Sanık, kazadan sonra aracıyla tahminen 50-60 metre sonra durdu. Araç hızlıydı, bu nedenle kırmızı ışıkta duramadı. Yayanın çıktığı istikamette araçlara kırmızı ışık yanmıştı. Aracı kullanan şoför bayandı. Araç ileride durunca bir erkek, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kadını yan tarafa oturttu ve kendi şoför koltuğuna geçti" dedi.

"KÜÇÜK KIZ BAYA SÜRÜKLENMİŞTİ"

Tanık Yunus G. ise beyanında, "Tarafların hiçbirini tanımıyorum. Oraya piknik yapmaya gitmiştik. Çimenlerde oturuyorduk, sonra kaza oldu ve baya bir gürültü çıktı. Daha sonra olaya bakmak için kaza yerine gittim. Küçük kız yerdeydi, baya sürüklenmişti. Çarpan arabada bir kadın ve bir erkek vardı. Kadın direksiyon tarafından diğer tarafa geldi, çok tedirgin ve panikti. Ben yapmadım benim suçum yok diye bağırıyordu" diye konuştu.

'VİDEO KAYDI BENİM KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEDİĞİMİ GÖSTERMEKTEDİR'

Tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, "Önceki beyanımı tekrar ederim. Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Video kaydı benim kırmızı ışıkta geçmediğimi göstermektedir. Eğer yayalar için yeşil ışık yanıyorsa neden bekliyorlar? Aracı kullanan bendim. Kaza olduktan sonra aracı durdurdum. Aracın sağ tarafı göçmüştü. Eşimin olduğu tarafa geçtim bir şeyi var mı diye kontrol edip olay yerine gittim" dedi.

DURUŞMA KASIM AYINA ERTELENDİ

Mahkeme, duruşmayı sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına ve video kaydının tespiti için Adli Tıp Kurumu raporu beklenmesine karar vererek Kasım ayına erteledi.