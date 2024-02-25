Pendik’te baba-oğula silahlı saldırı! Sebebi şaşırttı...

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet olduğu belirlendi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ise O.A olduğu tespit edildi.