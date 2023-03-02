Pendik’te deprem seferberliği

Pendik Belediyesi bölgeye Yardım Tırlarının yanı sıra iş makineleri, kamyonlar ve destek araçları da gönderdi. Arama kurtarma ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere ulaşım ve keşif gibi farklı alanlarda hizmet veren yüzü aşkın Hafriyat Tırı, Kamyon, Lowbet (İş Makinesi Taşıyıcı), Beko Loader, Ekskavatör, Destek Aracı, Ambulans ve Cenaze Aracı ile çalışmalar yürütüldü. Aynı zamanda bölgeye 2 bine yakın AFAD Gönüllüsü, Hasar Tespit Mühendis Ekipleri ve yardımcı personeller de gönderildi.Bölgede oluşturulan "Lojistik Destek Merkezi"yle ise yaraların sarılması için yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanıyor.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatay'da depremzedelere desteğini sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri bir yandan da temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik araçlarıyla bölgede faaliyetlerini sürdüren ekipler, AFAD koordinesinde sorumluluk alanlarında biriken çöpleri kaldırıyor, cadde ve sokakları süpürüyor. Ekipler moloz ve enkaz kaldırma çalışmalarında da görev alıyor. Aynı zamanda geçici barınma alanlarında dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştiren Pendik Belediyesi ekipleri böylece bölgedeki depremzedeler ve onlara yardım eden ekiplere hijyen anlamında önemli ölçüde destek vermiş oluyor.

HAVAALANINDA "DANIŞMA NOKTASI" KURULDU

Pendik Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda danışma noktasını faaliyete geçirdi. Farklı illere gönderilmek üzere uçakla deprem bölgesinden gelen depremzedeler, gönüllülerin de desteğiyle belediye ekipleri tarafından danışma noktasında karşılanırken kendilerine gerekli yönlendirme ve bilgilendirme yapılıyor. Aynı zamanda afetzedelere ikramlarda bulunuluyor ve ihtiyacı olanlara giysi ve çocuk bezi gibi hijyen ürünleri veriliyor.

BAŞKAN AHMET CİN KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de deprem bölgesinde yapılan çalışmaları yerinden takip etmek amacıyla yeniden Hatay'a gitti. Tüm imkanları seferber ederek Hatay'da çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ahmet Cin: "Depremin yaralarını sarmak için sahadayız." mesajı verdi.Belediye Başkanı Ahmet Cin sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda bölgede yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Toplantı sonrası Pendik Belediye Başkanı bölgede aktif olarak çalışan Pendik Belediyesi ekipleriyle bir araya geldi. Başkan Ahmet Cin: "Yaptığımız koordinasyon toplantısında yeni görev tanımlarıyla ilgili konuştuk. Bizdeki bu bölge yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu alanda temizlik ve ilaçlamayla ilgili çalışmaları biz üstleniyoruz. Bunun haricinde makinelerimiz ve ekipmanlarımız var. Bu ekipmanla kapalı yolların açılması gibi çalışmaları da yapıyoruz. Hepinize gayretlerinizden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.