Pendik’te girdiği evde hırsızlık yapan şüpheli park halindeki otomobili çaldı: Benzin alırken polise yakalandı!

Giriş Tarihi: 24.01.2026 11:35

İstanbul Pendik’te bir eve girerek hırsızlık yapan şüpheli aldığı kontak anahtarı ile park halindeki otomobili de çaldı. Şüphelinin çaldığı otomobile benzin alırken polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te 22 Aralık'ta meydana gelen olayda M.T.'ye ait eve giren hırsız, bir miktar ziynet eşyası çaldı. Şüpheli evde bulduğu kontak anahtarını kullanarak kapıda park halindeki M.T.'ye ait otomobili de alarak kaçtı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis hırsızın eve tırmanırken güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Yapılan soruşturma sonucu çalınan otomobile sahte plaka takılarak şüpheli tarafından kullanılmaya devam ettiği tespit edildi. Takibe alınan aracın bir benzin istasyonunda fark eden ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheli F.Ç.(37)'yi gözaltına aldı. Polisin yaptığı operasyon güvenlik kamerasına yansıdı.

31 SUÇ KAYDI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli F.Ç.'nin daha önceden de 31 suç kaydı olduğu belirlendi. Pendik'te başka bir ev hırsızlığı olayının da faili olduğu belirlenen F.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

