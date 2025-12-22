Haberler Yaşam Haberleri Pendik’te iki ceset 100 metre arayla bulunmuştu: Sır perdesi aralandı! Meğer iki gençte...
Giriş Tarihi: 22.12.2025 10:45 Son Güncelleme: 22.12.2025 11:04

Pendik’te iki ceset 100 metre arayla bulunmuştu: Sır perdesi aralandı! Meğer iki gençte...

İstanbul Pendik’te geçtiğimiz hafta 100 metre arayla bulunan 2 cesedin sırrı ortaya çıktı. Şüpheli ölüm olarak bildirilen iki cesedin de birbiri ile alakası olmadığı ikisinin de ön incelemesinde ölüm nedenlerinin uyuşturucu madde kaynaklı olduğu öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Pendik’te iki ceset 100 metre arayla bulunmuştu: Sır perdesi aralandı! Meğer iki gençte...
  • ABONE OL

Pendik'te geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kayalıklar arasında genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, hayatını kaybeden gencin olay yerine motosikletiyle geldiği belirlendi. Okan A. olduğu öğrenilen gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

100 METRE ARAYLA İKİ CESET ÇIKMIŞTI

İkinci şüpheli ölüm ise, ilk olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde, Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araçta bulunan şahsa GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖLÜM SEBEPLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, olayların bağlantılı olup olmadığına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda iki olayın da bir biri ile bağlantısı tespit edilemezken cesetlerin ön incelemesinde ikisinin de ölüm nedeninin uyuşturucu madde kaynaklı olduğu öne sürüldü.

SABAH UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kayalıklarda cesedi bulunan Okan A.'nın arkadaşının durumu anlattığı öne sürülürken araç içinde ölen O.G.'nin ise yanı başında kullandığı maddeden bulunduğu öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik’te iki ceset 100 metre arayla bulunmuştu: Sır perdesi aralandı! Meğer iki gençte...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz