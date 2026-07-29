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Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:06

Pendik’te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Pendik Kurnaköy Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Pendik’te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Pendik Kurnaköy Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Pendik Kurnaköy Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre;34 NFE 266 plakalı otomobil ile 34 HVM 215 plakalı otomobil, cadde üzerinde kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan bir kadınla bir çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Pendik’te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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