Pendik’te kaçak tütün operasyonu! Kilolarca tütün binlerce makaron ele geçirildi

KİLOLARCA KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda D.K. (47) isimli şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 440 kilogram kıyılmış açık tütün, 328 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 800 dal içime hazır bandrolsüz sigara, 8 bin adet boş sigara kutusu, 2 tütün sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirildi.

Yakalanan D.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör