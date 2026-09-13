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Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:31

Pendik’te korku dolu anlar! Otomobil motosiklete ok gibi saplandı: Sürücü ağır yaralandı!

İstanbul Pendik D-100 Karayolu’nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete, arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza, başka bir sürücüsünün kask kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Pendik’te korku dolu anlar! Otomobil motosiklete ok gibi saplandı: Sürücü ağır yaralandı!
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Kaza, saat 10.00 sıralarında Pendik D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Kartal istikametinde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önündeki hafif ticari araca çarparak yola savruldu.

MOTOSİKLETLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Pendik'te emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı: Kaza kamerada



KAZA KAMERADA

Başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki motosiklete arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu sürücünün hafif ticari araca çarparak yola savrulduğu anlar yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARTAL #PENDİK #İSTANBUL #KAZA

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Pendik’te korku dolu anlar! Otomobil motosiklete ok gibi saplandı: Sürücü ağır yaralandı!
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