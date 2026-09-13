Pendik’te korku dolu anlar! Otomobil motosiklete ok gibi saplandı: Sürücü ağır yaralandı!

MOTOSİKLETLİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Pendik'te emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı: Kaza kamerada
KAZA KAMERADA
Başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki motosiklete arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu sürücünün hafif ticari araca çarparak yola savrulduğu anlar yer aldı.