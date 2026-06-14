Pendik’te korkunç olay! Su kanalında erkek cesedi bulundu

ORTA YAŞLARDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Orta yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin üzerinde herhangi bir kurşun veya kesici delici alet yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi.

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