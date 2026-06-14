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Giriş Tarihi: 14.06.2026 16:52

Pendik’te korkunç olay! Su kanalında erkek cesedi bulundu

İstanbul Pendik’te TEM Bağlantı Yolu'nun kenarında yaşanan olay yürekleri burktu. Su kanalında erkek cesedi bulunurken yapılan incelemede orta yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Pendik’te korkunç olay! Su kanalında erkek cesedi bulundu
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Pendik, Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik TEM Bağlantı Yolunun kenarında bulunan su kanalında saat 14.30 sıralarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde su kanalındaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler olay yerinde uzun süre delil incelemesi yaptı.

ORTA YAŞLARDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Orta yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin üzerinde herhangi bir kurşun veya kesici delici alet yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #PENDİK

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Pendik’te korkunç olay! Su kanalında erkek cesedi bulundu
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