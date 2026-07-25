Pendik’te korkutan kaza: TIR bariyerlere ok gibi saplandı!

Kaza, saat 09:00 sıralarında Kurtköy Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, TIR ile seyir halinde olan şoför, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.