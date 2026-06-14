Pendik’te su kanalında erkek cesedi bulundu

İstanbul Pendik Harmandere Mahallesi Kurtköy Pendik Bağlantı yolunda su kanalında erkek bir kişiye ait ceset bulundu. Olay yerince yapılan incelemenin ardından ceset kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Pendik Harmandere Mahallesi Kurtköy Pendik Bağlantı yolu kenarındaki su kanalında 14.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kanal içindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde uzun süre delil araştırması yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından cenaze kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin üzerinde herhangi bir kurşun veya kesici delici alet sebebiyle oluşabilecek bir yara veya iz bulunmadığı belirtildi.