Pendik’te üniversitelilere 20 bin TL’lik destek!

Pendik Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 6 yıldır sürdürülen eğitim desteği uygulamasında bu yılki ödemeler gerçekleştirildi. Devlet veya vakıf üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına ilk kez yerleşerek örgün eğitime kayıt yaptıran ve belirlenen şartları sağlayan öğrencilerin hesaplarına 20 bin TL eğitim desteği yatırıldı.

6 YILDIR GENÇLERE DESTEK

Pendik Belediyesi'nin eğitim alanındaki destekleri kapsamında sürdürülen uygulamadan, üniversiteye ilk kez yerleşen öğrenciler yararlanıyor. Devlet veya vakıf üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına ilk kez yerleşerek örgün eğitime kayıt yaptıran öğrencilerin başvuruları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin eğitim desteği ödemeleri tamamlandı. Bu kapsamda 20 bin TL tutarındaki Yeni Üniversiteli Eğitim Desteği öğrencilerin hesaplarına aktarıldı.

"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ HESAPLARINIZA YATIRDIK"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, eğitim desteği ödemelerinin hesaplara yatırıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Üniversiteye başlayan gençleri ve ailelerini tebrik eden Cin, Pendik Belediyesi olarak öğrencilerin yeni eğitim hayatlarında yanlarında olmak istediklerini belirtti.

Cin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Pendik'te yaşayan, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran sevgili gençler, çalıştınız, emek verdiniz, üniversiteyi kazandınız ve artık yeni bir yolculuğa başladınız. Sizleri ve kıymetli ailelerinizi yürekten tebrik ediyorum. Pendik Belediyesi olarak biz de bu güzel yolculuğunuzda yanınızda olmak istedik. Söz verdiğimiz gibi 20 bin TL Yeni Üniversiteli Eğitim Desteğimizi hesaplarınıza yatırdık. Hayırlı olsun, güle güle harcayın. Üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

EĞİTİM MASRAFLARINA KATKI

Belediyenin 6 yıldır sürdürdüğü eğitim desteğiyle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin eğitim hayatlarının başlangıcındaki masraflarına katkı sağlanması hedefleniyor. Bu yıl başvuru şartlarını karşılayan öğrencilerin hesaplarına yatırılan 20 bin TL'lik destek, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarında kullanabilecekleri şekilde doğrudan hesaplarına aktarıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör