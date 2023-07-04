Pepee Karakterleri - Pepee Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

İlk olarak 2008 yılında yayınlanan, okul öncesi dönemindeki çocuklar için tasarlanan çizgi dizilerden biri de Pepee’dir. Pepee karakter isimleri, genellikle pepenin adına benzer şekilde ve dil gelişimi için bebeklerin çıkarabileceği seslerden meydana gelir. Aynı zamanda müzikleri de bu şekildedir. Pepee arkadaşlarının ve kardeşinin adı hem özel olarak tasarlanarak seçilmiş isimler hem de duyulan normal hayatta kullanıldığımız şekillerde olurlar.
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Pepee 3-6 yaş grubunu hedefleyen bir çizgi dizidir. Aynı zamanda özel danışman ekibi, pedagog ve eğitim uzmanlarının denetiminde hazırlanır. Öğretilmek istenenler Pepee'ye özel şarkılarla öğretilir. Pepee karakterleri, arasında başkarakter çizgi diziye de ismini veren Pepee'dir. Pepee karakter isimleri, babaa, dedee gibi çocukların kolay söylediği kelimelerden oluşur. Pepee arkadaşlarının ve kardeşinin adı da yine çocukların ilk konuşmaya başladığı zamanlarda kolaylıkla söylenen isimlerden oluşmuştur.
Pepee Karakterleri
Pepee, bir Türk çizgi dizisi ve dizinin başkahramanı olan çizgi karakterin adıdır. Pepee, Anadolu'da konuşma zorluğu çeken insanlara lakap olarak takılan "pepe" sözünden gelir. Buradan anlaşıldığı üzere Pepee konuşma zorluğu çeken bir çocuktur. Okul öncesi çocukları eğitmek için tasarlanan bir çizgi dizidir. Aynı zamanda özel danışman ekibi, pedagog ve eğitim uzmanlarının denetiminde hazırlanır.
Pepee Anadolu yaşantısına uyum sağlayan bir ailenin büyük çocuğudur. Pepee'nin annesi, babası, dedesi, ninesi, kız kardeşi Bebe, arkadaşları Zezee, Bibii, Mimii, Kekee, Duduu, Tutuu ve Şila adında bir kuzeni vardır. ekibin hep birlikte söyledikleri eğitsel şarkıları vardır. Pepe ile çocuklara verilmek istenilen bazı eğitimler de çizgi dizide sıkça işlenmiştir.
Pepee Karakter İsimleri, Hikâyeleri ve Özellikleri
Pepee, 4 yaşında bir erkek çocuğudur. Akıllı, tatlı ve haylaz bir çocuktur. Pepee aile yapısı, konuşması ve mizacıyla klasik bir Anadolu çocuğudur. Pepee'nin en sevdiği şeyler halay çekmek, kuru fasulye yemek, ayrana içmektir. Tam bir Anadolu çocuğudur. Her zaman giydiği mavi kıyafeti ve mavi şapkası ile dikkat çeker. Annesi, babası, kardeşi, kuzeni Şila, ninesi ve dedesi olan aile bireyleri ile yaşar. Başlarda konuşma zorluğu çeken bir çocuk olarak karşımıza çıksa da daha sonralarında düzgün konuşmaya başlar.
Şuşuu, çizgi dizide görünmeyen, olayları anlatan ve karakterlerle konuşan kişidir.
Kaliş, Pepee'nin kalem arkadaşıdır. Bazı şarkılarda arka planları siler ve ağzı yoktur. Ayrıca Pepee'yi de çok sever.
Şila, Pepee ve Bebee'nin kuzenidir. Çok güzel dans eder. Bu danslar arasında en çok sevdiği Pepee ile zeybek oynamaktır. Bütün sınıfa da zeybek oynamayı Şila öğretmiştir.
Eke, Şila'nın küçük erkek kardeşidir.
Teyze, Şila ve Eke'nin annesi, Pepee ve Bebe'nin teyzesi, Annee'nin de kız kardeşidir.
Enişte, Şila ve Eke'nin babası, Pepee ve Bebe'nin de eniştesidir.
Bebee, Pepee'nin kız kardeşidir. Annesini çok sever ama abisi Pepee'ye büyük bir hayranlık besler.
Zulu, Pepee, Şila ve Bebee'nin bütün yöresel oyunları bilen zürafa arkadaşlarıdır. Oldukça komik ve zeki bir zürafadır. Pepee ve Şila kavga ettiğinde onları barıştırmak için yeni oyunlar bulması ile bilinir.
Annee, Pepee ve Bebee'nin annesidir. Her kadın gibi ev işleri ve çocuklarla oldukça fazla ilgilenen biridir. Pepee, Bebee'yi çok kıskandığından dolayı Annee sürekli ikisini de aynı sevdiğini sürekli söylemek zorunda kalır.
Babaa, Pepee ve Bebee'nin babasıdır. Her baba gibi çocuklarını çok seven bir babadır.
Ninee, Pepee, Bebee, Şila, Eke'nin ninesidir. Karate bile yapabilen bu nine, diğer ninelerinden oldukça farklı, çok marifetli, komik ve eğlenceli biridir.
Dedee, Pepee, Bebee, Şila, Eke'nin dedesidir. Çok yaşlıdır fakat oldukça hareketli bir dededir. Hatta uçan balonuna balona binerek gökyüzünde dolaşmayı çok sever ve bunu sık sık yapar.
Köpüş, Pepee'nin köpeğidir.
Maymuş, Pepee'nin konuşamayan maymunudur.
Möcük, Pepee'nin inek arkadaşıdır.
Öğretmen, Pepee'nin ve arkadaşlarının çok sevdiği öğretmenleridir.
Zezee, Pepee'nin yakın arkadaşlarından biridir. Çizgi diziye çok sonralarda katılmıştır.
Bibii, Pepee'nin yakın arkadaşlarından biridir. İyi kalplidir fakat oyuncakları konusunda oldukça hassastır. Oyuncaklarına dokunulduğunda çok sinirlenir.
Kekee, Pepee'nin yakın arkadaşlarından biridir. Yürüyemez bu nedenle tekerlekli sandalye ile gezer.
Mimii, Pepee'nin yakın arkadaşlarından biridir.
Duduu, Pepee'nin yakın arkadaşlarından biridir. Çok güzel bale yapması ile bilinir.
Tutuu, Pepee'nin yakın arkadaşlarından biridir. Aynı zamanda Mimii'nin halasının oğludur. Çok güzel piyano çalması ile bilinir.