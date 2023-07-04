Pepee Karakterleri - Pepee Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Pepee 3-6 yaş grubunu hedefleyen bir çizgi dizidir. Aynı zamanda özel danışman ekibi, pedagog ve eğitim uzmanlarının denetiminde hazırlanır. Öğretilmek istenenler Pepee'ye özel şarkılarla öğretilir. Pepee karakterleri, arasında başkarakter çizgi diziye de ismini veren Pepee'dir. Pepee karakter isimleri, babaa, dedee gibi çocukların kolay söylediği kelimelerden oluşur. Pepee arkadaşlarının ve kardeşinin adı da yine çocukların ilk konuşmaya başladığı zamanlarda kolaylıkla söylenen isimlerden oluşmuştur.

Pepee Karakterleri

Pepee, bir Türk çizgi dizisi ve dizinin başkahramanı olan çizgi karakterin adıdır. Pepee, Anadolu'da konuşma zorluğu çeken insanlara lakap olarak takılan "pepe" sözünden gelir. Buradan anlaşıldığı üzere Pepee konuşma zorluğu çeken bir çocuktur. Okul öncesi çocukları eğitmek için tasarlanan bir çizgi dizidir. Aynı zamanda özel danışman ekibi, pedagog ve eğitim uzmanlarının denetiminde hazırlanır.

Pepee Anadolu yaşantısına uyum sağlayan bir ailenin büyük çocuğudur. Pepee'nin annesi, babası, dedesi, ninesi, kız kardeşi Bebe, arkadaşları Zezee, Bibii, Mimii, Kekee, Duduu, Tutuu ve Şila adında bir kuzeni vardır. ekibin hep birlikte söyledikleri eğitsel şarkıları vardır. Pepe ile çocuklara verilmek istenilen bazı eğitimler de çizgi dizide sıkça işlenmiştir.

Pepee Karakter İsimleri, Hikâyeleri ve Özellikleri