Haberler Yaşam Haberleri Pera Müzesi Giriş Ücreti - Pera Palas Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:14 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:14

Pera Müzesi Giriş Ücreti - Pera Palas Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Pera Müzesi Giriş Ücreti - Pera Palas Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Müzeler, sanat ile iç içe olan insanların her zaman dikkatini çekmiştir. Özellikle içerisinde bulunan eserlerin anlatmak istediklerini çözmeye çalışmak buna ek olarak da görsel bir şölen sunarak insanları büyüleyen müzeler ülkemizin her bir köşesinde bulunur ve zaman zaman yenileri eklenir. Kapılarını 2005 yılında ziyaretçilerine açan Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kültür- sanat hizmeti vermek amacıyla açmış olduğu bir müzedir. Bu müzeyi ziyaret etmek isteyen bireylerin en çok yanıtını aradıkları konu “Pera müzesi giriş ücreti”dir.

Beyoğlu'nda Tarlabaşı'nın aşağısında İstiklal Caddesine bir sokak mesafede bulunan Pera Müzesi, İstanbul'un önemli kültür- sanat mekanlarından bir tanesi niteliğindedir. 2005 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlanılan bu müzede Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na ait üç özel koleksiyon sergilenmektedir. Buna ek olarak müzenin olduğu binada çok amaçlı sergi salonları, eğitim odası ve Artshop gibi birimler bulunmaktadır. Sergilere gitmek müzeyi görmek isteyen bireyler Pera müzesi giriş ücretini bilmelidirler.

Pera Müzesi Giriş Ücreti

Pera Müzesi her Cuma 18.00 – 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Pera, pazartesi günü hariç Salı – Cumartesi 10.00 – 19.00, Pazar 12.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerin hizmetine açılmaktadır. Tam bilet 25 TL, indirimli bilet 10 TL (12 yaş üstü öğrenciler, öğretim görevlileri, 60 yaş ve üzeri ziyaretçiler indirimli biletlerden faydalanabilir.) Grup bileti 20 TL (Tek seferde 10 ve daha fazla bilet alımı yapıldığında geçerlidir.)

EN ÇOK OKUNANLAR

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, ne iş yapıyor ve hangi görevlerde bulundu?
Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavı sonuçları 2022 YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı
SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu'!
Asgari ücret zammı SON DAKİKA gelişmesi: 5000 TL'yi aşacak! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
EMEKLİ ZAMMI temmuz 2022 için son adım! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünyaya çok net 'Sığınmacı' mesajı: Hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz...
YKS soruları 2022 ve cevapları ile TYT - AYT kitapçığı PDF! YKS soruları ve cevap anahtarı kağıdı ÖSYM ile yayında!
Son dakika: Metin Feyzioğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç
Sigara fiyatları güncel liste 21 Haziran 2022: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Pera Müzesi Giriş Ücreti - Pera Palas Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA