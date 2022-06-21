Pera Müzesi Giriş Ücreti - Pera Palas Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Beyoğlu'nda Tarlabaşı'nın aşağısında İstiklal Caddesine bir sokak mesafede bulunan Pera Müzesi, İstanbul'un önemli kültür- sanat mekanlarından bir tanesi niteliğindedir. 2005 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlanılan bu müzede Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na ait üç özel koleksiyon sergilenmektedir. Buna ek olarak müzenin olduğu binada çok amaçlı sergi salonları, eğitim odası ve Artshop gibi birimler bulunmaktadır. Sergilere gitmek müzeyi görmek isteyen bireyler Pera müzesi giriş ücretini bilmelidirler.

Pera Müzesi Giriş Ücreti

Pera Müzesi her Cuma 18.00 – 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Pera, pazartesi günü hariç Salı – Cumartesi 10.00 – 19.00, Pazar 12.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerin hizmetine açılmaktadır. Tam bilet 25 TL, indirimli bilet 10 TL (12 yaş üstü öğrenciler, öğretim görevlileri, 60 yaş ve üzeri ziyaretçiler indirimli biletlerden faydalanabilir.) Grup bileti 20 TL (Tek seferde 10 ve daha fazla bilet alımı yapıldığında geçerlidir.)