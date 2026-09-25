Peribacaları için koruma seferberliği

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, deformasyon riski oluşan peribacaları mercek altına alındı. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bölgenin doğal yapısı nedeniyle hassas bir niteliğe sahip olduğunu belirtti. Daha önce 2 peribacasında koruma müdahalesi yapıldığını aktaran Aslanbay, son dönemde ise 5 peribacasında uygulama gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını kaydeden Aslanbay, Göreme'de bulunan iskelelerin kaldırılacağını söyledi. Aslanbay, risk taşıdığı değerlendirilen diğer peribacalarında gerekli koruma tedbirlerinin uygulanacağını ifade etti. Kapadokya'nın her yıl yaklaşık 4.5 milyon ziyaretçiyi ağırladığını vurgulayan Aslanbay, turizm gelirinin yaklaşık 2.5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Aslanbay, vadilerin düzenlenmesi ve güzelleştirilmesi, gece müzeciliğinin yaygınlaştırılması gibi çalışmalarla bölgenin turizm çeşitliliğinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Bölgedeki tarihi kiliselerin restore edilmesiyle inanç turizmi rotalarının da oluşturulmasının planlanıyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla hem bölgenin doğal ve tarihi dokusunun korunması hem de turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör