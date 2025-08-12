Perseid meteor yağmuru ne zaman, bugün mü, saat kaçta? 2025 Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nereden izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılı Perseid meteor yağmuru etkinliği, 17 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Ancak en yoğun ve göz alıcı görüntüler 12 ve 13 Ağustos geceleri yaşanacak. Özellikle 12 Ağustos gecesi meteor yağmurunun zirve yapması bekleniyor.

Meteor yağmurunu en net izlemek için gece saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak öneriliyor. Çünkü bu saatlerde gökyüzü kararmış ve şehir ışıklarından uzak alanlarda Perseid meteorlarının parlaklığı maksimum seviyeye ulaşır.