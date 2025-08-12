Perseid meteor yağmuru ne zaman, bugün mü, saat kaçta? 2025 Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nereden izlenir?

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Perseid meteor yağmuru bu yıl da görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Samanyolu'nun tüm ihtişamıyla parlayacağı bu gecede, gökyüzünde ardı ardına beliren meteorlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak, saat kaçta en yoğun şekilde görülecek ve Türkiye'den izlenecek mi?
2025 yılı Perseid meteor yağmuru etkinliği, 17 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Ancak en yoğun ve göz alıcı görüntüler 12 ve 13 Ağustos geceleri yaşanacak. Özellikle 12 Ağustos gecesi meteor yağmurunun zirve yapması bekleniyor.
Meteor yağmurunu en net izlemek için gece saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak öneriliyor. Çünkü bu saatlerde gökyüzü kararmış ve şehir ışıklarından uzak alanlarda Perseid meteorlarının parlaklığı maksimum seviyeye ulaşır.
Türkiye coğrafi konumu itibarıyla Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için oldukça ideal yerler arasında yer alır. Özellikle şehir ışıklarının az olduğu, açık ve bulutsuz gökyüzü sunan yerlerde meteor yağmurunu izlemek mümkündür.
Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki şehir ışıklarından uzak yüksek rakımlı yerler, meteor yağmurunu izlemek için harika fırsatlar sunacak.
Şehir ışıklarından uzak, açık alanları tercih edin.
Gözlerinizin karanlığa alışması için en az 20-30 dakika bekleyin.
Rahat bir yatak veya şezlongla sırtüstü uzanarak gökyüzünü geniş bir açıyla izleyin.
Meteorlar gökyüzünün herhangi bir yerinde ortaya çıkabileceği için özellikle kuzeydoğu yönüne bakmak faydalıdır.
Telefon veya teleskop gibi ışık yayan cihazlardan uzak durun.
Meteor yağmuru özellikle gece yarısından sonra daha yoğun gözlemlenir. Havanın açık olduğu gecelerde Türkiye'nin tüm bölgelerinden Perseid meteor yağmuru takip edilebilir.