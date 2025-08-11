Perseid Meteor Yağmuru ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den izlenebilecek mi? 2025 Ağustos Meteor yağmuru saat kaçta, hangi gün?

Yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Saatte 60'a yakın kayan yıldızın görülebileceği bu doğa şöleni, Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek. İşte Perseid Meteor Yağmuru ile ilgili detaylar;
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arta kalan toz ve kaya parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşur. 17 Temmuz Perşembe günü başlayan Perseid meteor yağmuru, 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.
Perseid meteor yağmuru bu sene 12-13 Ağustos 2025 gecesi zirveye ulaşacak. 12 Ağustos gecesinde yoğun olarak yaşanacak meteor yağmurunu izlemek için en uygun saatler ise gece yarısı 02.00-04.00.
PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Perseid Meteor Yağmuru 2025 yılında Türkiye'den de net bir şekilde gözlemlenebilecek. Türkiye'nin coğrafi konumu, bu tür gök olaylarını izlemek için oldukça elverişlidir. Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki şehir ışıklarından uzak yüksek rakımlı yerler, meteor yağmurunu izlemek için harika fırsatlar sunacak.
Ancak 9 Ağustos'ta gerçekleşecek dolunay, gökyüzünü parlaklığıyla doldurarak daha sönük meteorları görmeyi zorlaştıracak. Yine de Perseid Meteor Yağmuru, zirveye ulaştığı 12-13 Ağustos gecesi en yoğun halini alacak. Bu tarihte, dolunayın üzerinden birkaç gün geçmiş olacağı için Ay'ın parlaklığı bir miktar azalmış olacak ve meteorların görülme olasılığı artacak.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?
Perseid Meteor Yağmuru'nu en iyi şekilde gözlemlemek için ışık kirliliğinden uzak bir konum seçmek kritik önem taşıyor. Şehir merkezlerinin parlak ışıkları, meteorların zayıf ışıltısını bastırarak gözlem kalitesini düşürür. Bu nedenle;
Şehir dışındaki kırsal alanlar: Yaylalar, dağlık bölgeler, ormanlık alanlar ve köyler ideal noktalardır.
Yüksek rakımlı yerler: Hava kirliliğinin azaldığı ve görüş açısının daha geniş olduğu yüksek yerler tercih edilebilir.
Karanlık plajlar veya sahiller: Deniz kenarında, ışık kaynaklarından uzak plajlar da güzel bir alternatif olabilir.
Milli parklar ve doğa koruma alanları: Bu tür yerler genellikle ışık kirliliğinin minimum olduğu bölgelerdir.
İstanbul'da bu gökyüzü şölenini en iyi şekilde izleyebileceğiniz yerler arasında, ışık kirliliğinin daha az olduğu Ağva, Polonezköy ve Silivri gibi ilçeler bulunuyor. Bu bölgeler, Perseid Meteor Yağmuru'nu net bir şekilde gözlemlemek için ideal noktalar arasında yer alıyor.