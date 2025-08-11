Perseid Meteor Yağmuru ne zaman gerçekleşecek, Türkiye’den izlenebilecek mi? 2025 Ağustos Meteor yağmuru saat kaçta, hangi gün?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Perseid Meteor Yağmuru'nu en iyi şekilde gözlemlemek için ışık kirliliğinden uzak bir konum seçmek kritik önem taşıyor. Şehir merkezlerinin parlak ışıkları, meteorların zayıf ışıltısını bastırarak gözlem kalitesini düşürür. Bu nedenle;

Şehir dışındaki kırsal alanlar: Yaylalar, dağlık bölgeler, ormanlık alanlar ve köyler ideal noktalardır.

Yüksek rakımlı yerler: Hava kirliliğinin azaldığı ve görüş açısının daha geniş olduğu yüksek yerler tercih edilebilir.

Karanlık plajlar veya sahiller: Deniz kenarında, ışık kaynaklarından uzak plajlar da güzel bir alternatif olabilir.

Milli parklar ve doğa koruma alanları: Bu tür yerler genellikle ışık kirliliğinin minimum olduğu bölgelerdir.

İstanbul'da bu gökyüzü şölenini en iyi şekilde izleyebileceğiniz yerler arasında, ışık kirliliğinin daha az olduğu Ağva, Polonezköy ve Silivri gibi ilçeler bulunuyor. Bu bölgeler, Perseid Meteor Yağmuru'nu net bir şekilde gözlemlemek için ideal noktalar arasında yer alıyor.