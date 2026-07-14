Pes dedirten dolandırıcılık! Motor arızası nedeniyle sanayiye gidince duyduklarına inanamadı: Meğer 30 kat fazla isteyip…

PARÇA OYUNU BÖYLE BOZULDU

Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda, aracın benzin basınç borusunun kırık olduğu, bunun ise 2 bin 500 liralık arıza olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan raporu gören araç sahibi farklı bir tamirciye giderek aracını tamir ettirdi. Bazı araçlarda görülen kronik arızaların doğru teşhis edilmesinin önem taşıdığını belirten ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Volkswagen T-Roc bir araç geldi. Sanayiye götürmüşler. Sanayide, 'Siboplarda ses var. Üst kapak açılacak, siboplara ve sibop yolluklarına bakılacak' demişler. Bu araçlarda benzin basınç boruları var. Bunlar kronik olarak kırılabiliyor. Araç bize geldiğinde benzin basınç borusunun kronik bir sorun olduğunu biliyorduk. Daha önce de aynı sese rastlamıştık. Benzin basınç borusu yaklaşık 2 bin 500 lira civarında. Plastik olduğu için kıvrımlarından çatlıyor ve kırılıyor. Orayı elimizle kontrol ettik. Biraz açtığımızda sesin arttığını, tekrar kapatıp elimizi bastırdığımızda ise sesin kesildiğini gördük. Arkadaşı tekrar gönderdik ve tanıdığımız bir ustaya yönlendirdik. Oraya gitti. Benzin basınç borusunu 2 bin 500 liraya değiştirmiş. Ses kesildi sonra buraya geldi. 'Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Beni bir sürü masraftan kurtardınız' dedi" şeklinde konuştu.