Peşpeşe çözülen faili meçhul cinayetlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan Gayrettepe’ye anlamlı ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp şahısların bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla getirildiği hastaneden izinsiz ayrılan Zeynep Yıldırım'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada, Yıldırım'ın kullandığı telefon hattına ait kayıtlar incelendi. Kayıtlardan, kayıp kadının son olarak F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt'taki ikametini gösterdiği tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca F.D'nin 2024 yılında "kasten öldürme" suçundan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi. Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren ekipler, Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla bağlantılı olduğu ve konu hakkında bilgisi bulunduğu değerlendirilen 6 şüphelinin yakalanması amacıyla bugün İstanbul ve Sinop'ta belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

"YARINA KALIR AMA YANINA KALMAZ"

Faili meçhul cinayetin aydınlatılmasının ardından İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve beraberindekiler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattığı Faili meçhul ve Faili firar suçlarıyla mücadelede İstanbul Emniyeti olarak kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yıldız, " Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğimiz, Cinayet Büro Amirliğimiz, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ortak akıl ve koordinasyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır: Yarına kalır ama yanına kalmaz." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör