Petrolde kan aktı: 1 ölü 4 yaralı

Gaziantep-Kilis sınırında bulunan bir petrol istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı olayda Yasin Özkaplan (33), Hüseyin Ö., Murat Ö., Mustafa Ö. ve Mehmet Ö. yaralandı.

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yasin Özkaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör