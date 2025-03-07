Peygamber sevgisiyle akın ettiler

1851 yılından bu yana İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, ramazan ayının ilk cuma gününde Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un okuduğu dua ile kapısını ziyaretçilere açtı. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, muhafız aile Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, gözyaşlarını tutamadı.

1MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Veysel Karani Hazretleri'nin 59'uncu kuşak torunu olan Barış Samir, "Duygusal olarak zor ve ağır ama çok şerefli bir görev. Benim ailem bu görevi, 400 senenin üzerinde bir zamandır İstanbul'da gerçekleştiriyor. Çok ihtimam gösteriyoruz, kılı kırk yarıyoruz. Hem maddi hem manevi olarak korumakla yükümlüyüz. Çünkü bize Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) tarafından emanet. Ayrıca her ramazan 1 milyonu aşkın ziyaretçi geliyor. Onları Peygamber Efendimiz'in emaneti ile buluşturmak bizi çok mutlu ediyor" dedi. Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek. Ziyaretler, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazından sabah 03.00'e kadar devam edecek.