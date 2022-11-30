Photoshop Kenar Yumuşatma Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Resmin Kenarlarını Silik Yapma ve Yumuşatma Kısayolu

Photoshop kenar yumuşatma nasıl yapılır sorusu, photoshop kullanıcılarının bu konuda yardıma ihtiyaç duydukları zaman internet üzerinde araştırdıkları konulardan bir tanesidir. Program, ilk kullanıldığı zamanlar karmaşık geldiği için internet üzerinde "Photoshop'ta resmin kenarlarını silik yapma, Photoshop kenar yumuşatma kısayol nedir?" gibi sorular araştırılır. Ancak program öğrenildikten sonra bu soruların yanıtları kullanıcılar tarafından kolay bir şekilde uygulanmaktadır.

Photoshop Kenar Yumuşatma Nasıl Yapılır?

Bir fotoğraf kesildikten sonra farklı bir fotoğraf üzerine eklenebilir. Bu durumda fotoğraf daha önce kesildiği için kenarlar çok keskin bir görüntüye sahip olacaktır. Ayrıca seçimlerin pürüzlü kenarları, kenar pikseller arka plan pikseli arasında renk geçişi kötü olabilir. Bu gibi durumlarda kenarları yumuşatarak daha iyi bir görüntü elde etmek mümkündür.

Adobe Photoshop programında kenar yumuşatmak için; Kenar yumuşatma Kement aracı, Çokgen kement aracı, mıknatıslı kement aracı, oval seçim çerçevesi aracı ve sihirli değnek aracı kullanılabilir. Ancak bunları kullanmadan önce hangisinin kullanılacağının belirlenmesi gereklidir. Seçim yapıldıktan sonra tekrar eklenme yapılmaz. Seçim yapıldıktan sonra şu adımlar gerçekleştirilir.

Kement aracı, çokgen kement aracı, mıknatıslı kement aracı, oval seçim çerçevesi aracı ya da sihirli değnek aracı seçilir. Seçenekler bölümünden "Kenar yumuşatma" seçilir.

Bu adımlardan sonra kenarlar yumuşatılmış olacaktır.

Adobe Photoshop Resmin Kenarlarını Silik Yapma ve Yumuşatma Kısayolu

Adobe Photoshop programı kullanılarak resmin kenarlarını silik yapmak, tırtıklı kenarları düzeltme, bazı fotoğrafların geçişlerini yumuşatmak mümkündür. Bu uygulama için öncelikle programda bulunan yumuşatma araçları olan; kement aracı, çokgen kement aracı, mıknatıslı kement aracı, oval seçim çerçevesi aracı ya da sihirli değnek aracı seçilir. Sonrasında ise "kenar yumuşatma" seçeneğine tıklanır.

Bunun kısa yolu ise şu iki tuşa aynı anda basılması ile elde edilir: Shift + F6