Haberler Yaşam Haberleri Photoshop Magic Wand Tool Ne İşe Yarar? Adobe Photoshop Sihirli Değnek Aracı Nasıl Kullanılır ve Kısayolu Ne?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:30 Son Güncelleme: 28.11.2022 12:30

Photoshop Magic Wand Tool Ne İşe Yarar? Adobe Photoshop Sihirli Değnek Aracı Nasıl Kullanılır ve Kısayolu Ne?

Photoshop magic wand tool ne işe yarar için üç özellik sayılabilir. Macig Wand Tool ne işe yarar gibi bir soruya arka planı silmek cevabı verilebilir. Photoshop sihirli değnek aracı ne işe yarar için de resimden bir nesneyi ayırma işlemi söylenebilir. Anlaşılacağı üzere Macig Wand Tool ne demek olduğu, genel tabirle bir nesneyi seçmektir. Dolayısıyla Photoshop Macig Wand Tool kullanımı bir nesneyi silmek içinde kullanılır. Bir fotoğrafı düzenlerken muhakkak macig wand tool nasıl kullanılır için bilgiye ihtiyaç duyulur. Bu işlemin kolay yolu ise Photoshop Sihirli Değnek kısayolu ile sağlanır.

Photoshop Magic Wand Tool Ne İşe Yarar? Adobe Photoshop Sihirli Değnek Aracı Nasıl Kullanılır ve Kısayolu Ne?

Photoshop magic wand tool ne işe yarar olduğu, doğrudan nesne üzerinde yapılacak işlemlerle alakalıdır. Dolayısıyla Photoshop Macig Wand Tool kullanımı düzenlenen nesneyle ilişkilidir. Üç noktada Macig Wand Tool ne işe yarar hakkında bahsedilebilir. Nesnenin seçilmesinden nesnenin silinmesine kadar her şey, Photoshop sihirli değnek aracı ne işe yarar için bir cevaptır. Ne demek ve ne işe yarar sorular cevaplandığına göre nasıl kullanıldığından bahsedilmelidir. macig wand tool nasıl kullanılır bu konuya yönelik ideal bir sorudur. Macig Wand Tool ne demek ve Photoshop Sihirli Değnek kısayolu da bu konuda değinilmesi gerekenlerdir.

Photoshop Magic Wand Tool Ne İşe Yarar?

Nesneler olmadan Photoshop üzerinden işlem yapılamaz. Düzenlenecek bir nesneye ihtiyaç vardır. Macig Wand Tool da tam olarak nesnelerle alakalı bir işlemdir. Nesnenin arka planını silmek, seçilen nesneyi silmek ya da resimden bir nesneyi ayırmak için Photoshop Magic Wand Tool kullanılır. Dolayısıyla Magic Wand Tool için bahsedilen üç noktada da işlevi olduğu ifade edilebilir. Sırada bu işlemin nasıl yapıldığı anlatılacaktır. İlk olarak program üzerinde sihirli değnek seçilmelidir. Araç seçeneklerinde en uygun seçenek belirtilmelidir. Bu seçenekler yeni seçim, seçime ekle, seçimden çıkart veya seçimle kesiştir. Seçmek istediğiniz renge tıklayın daha sonra tolerans, kenar yumuşatılmış ve tüm katmanları örnekle seçeneklerini ayarlayın. Photoshop Magic Wand Tool, bu adımlar yapıldığı takdirde sona erecektir.

Adobe Photoshop Sihirli Değnek Aracı Nasıl Kullanılır ve Kısayolu Ne?

Yukarıda da belirtildiği üzere Photoshop Magic Wand Tool Türkçe anlamıyla sihirli değnek, nesne üzerinde yapılan işlemlerde kullanılan bir yöntemdir. Bu işlemin uzun yolu biraz karmaşık gelebilir. İşlem karmaşık gelebilir fakat programda her şeyin olduğu gibi sihirli değneğin de kısayolu vardır. W harfi, sihirli değneğin kısayoludur.

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Photoshop Magic Wand Tool Ne İşe Yarar? Adobe Photoshop Sihirli Değnek Aracı Nasıl Kullanılır ve Kısayolu Ne?
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