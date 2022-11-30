Haberler Yaşam Haberleri Photoshop Mirror Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Aynalama (Resmi Ters Çevirme) ve Yansıma Efekti Kısayolu
Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:06 Son Güncelleme: 30.11.2022 15:06

Photoshop Mirror Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Aynalama (Resmi Ters Çevirme) ve Yansıma Efekti Kısayolu

Görseller üzerinde farklı bir etki yaratan photoshop mirror nasıl yapılır diye araştıranlar vardır. Photoshop'ta yansıma nasıl yapılır sorusu, özellikle programı yeni öğrenmeye başlayanlar tarafından sorulur. Photoshop ayna efekti aracı, görseldeki nesnenin aynı şekilde aksettirilmesini sağlar. Photoshop aynalama kısayolu çok daha pratiktir. Photoshop yazıyı aynalama nasıl yapılır? Photoshop resmi ters çevirme ile ilgili detaylar nelerdir?

Photoshop Mirror Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Aynalama Resmi Ters Çevirme ve Yansıma Efekti Kısayolu

Tasarım yapanların bildiği özelliklerden photoshop mirror nasıl yapılır sorusu, temel seviyedekiler için bir merak konusudur. Görselleri ilgi çekici hale getiren photoshop'ta yansıma nasıl yapılır diye araştıranlar vardır. Photoshop ayna efekti aracı, seçilen nesnenin aynı şekilde kopyalanmasını sağlar. Hızlıca yapmak için photoshop aynalama kısayolu nedir sorusuna yanıt aranmalıdır. Peki photoshop aynalama kısayolu nasıl yapılır? Photoshop resmi ters çevirme için hangi adımlar izlenmelidir?

Photoshop'ta Mirror Nasıl Yapılır?

Etkileyici görseller hazırlamanın en iyi yolu, photoshop programını kullanmak olabilir. Bunlardan biri de mirror özelliğidir. Türkçesi ayna demek olan bu araç sayesinde, fotoğrafta seçilen bir nesneyi tıpkı aynaya tutuyormuş gibi görünmesini sağlamak mümkündür. Bir veya daha fazla ayna görüntüsü elde edilebilir. Bu sayede, sıradanlığın dışına çıkarak hayranlık uyandıran fotoğraflar oluşturulabilir. Bu yüzden photoshop kullanıcılarının ayna özelliğini mutlaka öğrenmeleri gerekir. Bu sayede, çalıştığınız şirketin web sitesi veya sosyal medya sayfaları için daha heyecan verici içerikler üretmeniz mümkündür. Aynı zamanda, şahsi hesaplarınız için de muhteşem görseller tasarlamanızı sağlar. Adobe Photoshop'ta aynalama (mirror) özelliğini öğrenmek için şunlara dikkat edilmesi gerekir.

Öncelikle dosyayı açmalı ve yeni bir katman oluşturmalısınız. Daha sonra, View > New Guide'ı seçmelisiniz. Açılan pencereden, dik mi yoksa yatay mı olacağını belirlemelisiniz. Ctrl + J kısayolu sayesinde bir kopyasını yapmalısınız.

Move Tool'u açtıktan sonra (kısayolu V), resmi kopyalamak istediğiniz bölüme doğru sürüklemelisiniz

Ctrl + T kısayolu ile free transform özelliğini açmalı ve yansıması yapılacak katmanı seçmelisiniz. Daha sonra, menü çubuğunda yer alan Edit>Transform>Flip Horizontal tercihlerini uygulamalısınız.

Photoshop Yazı Aynalama Nasıl Yapılır?

Bu programda, görselleri aynalamak mümkün olduğu gibi metinlerde yansıtılabilir. Bunun için yapılması gerekenler oldukça basittir. Öncelikle, ayna işlemi yapılacak metni seçmelisiniz. Menü çubuğundaki Düzenle'yi tıklamalı, ardından Dönüştür'ü seçmeli ve Yatay Çevir seçeneğini uygulamalısınız. Bu, metin kutusundaki metni tersine çevirmeye yarar.

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Photoshop Mirror Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Aynalama (Resmi Ters Çevirme) ve Yansıma Efekti Kısayolu
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